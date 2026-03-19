Questa mattina nel Viterbese un autobus con studenti a bordo si è scontrato con un treno intorno alle 8. L'incidente ha coinvolto un bus pieno di studenti e un treno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Il bilancio è di diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso.

Momenti di apprensione questa mattina nel Viterbese per un incidente tra autobus e treno avvenuto intorno alle 8.30 in località La Fornacchia, nel territorio del comune di Sutri. Lo scontro si è verificato lungo un passaggio a livello senza barriere, dove un mezzo di linea ha impattato con un convoglio ferroviario. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un autobus Cotral in servizio sulla tratta Roma Nord e un treno della stessa compagnia diretto verso Roma da Viterbo. La dinamica è al vaglio degli accertamenti, con l’attenzione concentrata anche sulle condizioni di sicurezza dei passaggi a livello non protetti. Incidente a Sutri: studenti a bordo e feriti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, bus pieno di studenti si schianta contro un treno. Bilancio grave

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