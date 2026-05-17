Trecate dibattito sindaco | Minera si ritira dal confronto al teatro

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Trecate ha confermato che il candidato di centrodestra si ritira dal dibattito previsto al teatro, organizzato da La Voce. La decisione è stata comunicata pochi giorni prima dell'evento e ha suscitato molte domande tra i partecipanti e gli organizzatori. La presenza del candidato era considerata un elemento centrale per il confronto pubblico, mentre ora la sua assenza potrebbe influenzare le opinioni degli elettori e la dinamica delle prossime decisioni politiche nella città.

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? Domande chiave Perché Minera contesta le regole del dibattito organizzato da La Voce?. Come influirà l'assenza del candidato centrodestra sulla scelta dei cittadini?. Chi gestirà il confronto tra Criscuolo e Sacco al Teatro Comunale?. Quali sono le reali motivazioni dietro la diserzione del candidato Minera?.? In Breve Rosa Criscuolo e Raffaele Sacco affronteranno il confronto il 19 maggio al Teatro Comunale.. Regolamento prevede tre domande identiche e tre minuti di appello finale per ogni candidato.. Trecate conta oltre 21 mila residenti ed è il secondo comune della provincia.. Pubblico può seguire il dibattito tramite streaming su YouTube e Facebook de La Voce di Novara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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