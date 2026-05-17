Tre sub finlandesi specializzati arrivati alle Maldive | riprenderanno le ricerche dei quattro italiani

Tre sub finlandesi specializzati sono arrivati alle Maldive e stanno lavorando nell’atollo di Vaavu, dove si occuperanno di riprendere le ricerche per trovare i quattro italiani scomparsi. La squadra è già operativa e collabora con le autorità locali e i soccorritori presenti sul posto. Le ricerche, che sono coordinate dalle forze di soccorso locali, si concentrano in diverse aree dell’atollo. Finora non ci sono aggiornamenti sui risultati delle operazioni in corso.

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