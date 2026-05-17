Tre nuove Case di Comunità nella Asl Roma 1 | ecco Boccea Coppedè e Cassia

Da lapresse.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona della Asl Roma 1 sono state aperte tre nuove Case di Comunità, situate a Boccea, Coppedè e Cassia. Questi nuovi hub si aggiungono alle strutture già presenti sul territorio e sono stati ufficialmente inaugurati di recente. La creazione di queste Case di Comunità fa parte di un progetto volto a potenziare l’assistenza sanitaria nei quartieri. Le strutture sono state inserite nel sistema sanitario locale e sono operative da qualche settimana.

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Tre nuove  Case di Comunità Hub nel territorio della Asl Roma 1: si tratta degli Hub di Boccea, Coppedè e Cassia. In questo modo l’azienda sanitaria guidata da Giuseppe Quintavalle arriva a 14 strutture territoriali dedicate alla Comunità. Soddisfazione al taglio del nastro presso la sede di via Val Cannuta (Boccea), alla presenza del presidente della Regione Lazio,  Francesco Rocca e del presidente del Municipio Roma XIII Aurelio  Sabrina Giuseppetti. Non gusci vuoti: le nuove strutture offrono servizi attivi  h24 7 giorni su sette, con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale, diagnosi precoce e presa in carico dei pazienti fragili e cronici direttamente nel proprio quartiere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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16-05-2026 - Sanità, inaugurate tre nuove Case di Comunità Hub a Boccea, Coppedè e Cassia

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