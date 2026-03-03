Da oggi, i cittadini dell’Asl Roma 1 hanno a disposizione tre nuove Case della Comunità situate nei quartieri Esquilino, Monte Sacro e Canova. Queste strutture si aggiungono alle sei già operative, ampliando così l’offerta di servizi sanitari nel territorio. Le nuove aperture consentono di rafforzare l’assistenza sanitaria locale e di migliorare l’accesso ai servizi di base per gli utenti della zona.

Monte Sacro, Esquilino e Canova: alla scoperta delle tre nuove Case della Comunità dell’Al Roma 1. Esquilino, Monte Sacro e Canova. Da oggi i cittadini della Asl Roma 1 potranno contare su tre nuove Case della Comunità, che si aggiungono alle sei già aperte. Le tre strutture che riaprono i battenti sono state ripensate nell’organizzazione dei servizi, migliorate nel comfort e nella sicurezza e potenziate con nuove strumentazioni. Il taglio del nastro da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme al direttore generale dell’Asl Roma 1 Giuseppe Quintavalle, è avvenuto nel presidio di Monte Sacro, in videocollegamento con le Case di Canova ed Esquilino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tre nuove Case della Comunità per l’Asl Roma 1 e dove trovarle

Leggi anche: Sanità Lazio: tre nuove Case della Comunità per l’ASL Roma 1

Leggi anche: Sanità territoriale: inaugurate tre nuove Case della Comunità a Roma

The Myth of Age 30: How Long Did Medieval Peasants Actually Live (Sleep Story)

Aggiornamenti e notizie su Case della Comunità

Temi più discussi: Operative tre nuove Case della Comunità sul territorio della ASL Roma 1; Dall'Esquilino a Montesacro: tre nuove case della comunità a Roma. Il Pd: Strutture fantasma; Sanità, aprono tre nuove Case della Comunità a Montesacro, all'Esquilino e al quartiere Canova; Sanità, Rocca inaugura tre nuove case della comunità nella Asl Roma 1.

Asl Roma 1, Rocca inaugura tre nuove Case della ComunitàRoma, 2 marzo 2026 - Da oggi i cittadini della ASL Roma 1 potranno contare su altre tre nuove Case della Comunità, che si aggiungono alle sei già aperte. Riprendono, infatti, le attività sanitarie di ... insalutenews.it

Dall'Esquilino a Montesacro: tre nuove case della comunità a Roma. Il Pd: Strutture fantasmaIl presidente della Regione, Francesco Rocca, ha tagliato il nastro di tre nuove strutture. Tutte nel territorio della Asl Roma 1. Per gli interventi sono stati investiti due milioni e 500mila euro. A ... romatoday.it

03.03.2026 (496) CATTOLICA E. - Altre due Case della Comunità attive in provincia di Agrigento, inaugurate questa mattina le sedi di Casteltermini e Cattolica Eraclea Inaugurate questa mattina, in rapida successione, altre due Case della Comunità in provin - facebook.com facebook