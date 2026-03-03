Tre nuove Case della Comunità per l’Asl Roma 1 e dove trovarle

Da oggi, i cittadini dell’Asl Roma 1 hanno a disposizione tre nuove Case della Comunità situate nei quartieri Esquilino, Monte Sacro e Canova. Queste strutture si aggiungono alle sei già operative, ampliando così l’offerta di servizi sanitari nel territorio. Le nuove aperture consentono di rafforzare l’assistenza sanitaria locale e di migliorare l’accesso ai servizi di base per gli utenti della zona.

Monte Sacro, Esquilino e Canova: alla scoperta delle tre nuove Case della Comunità dell’Al Roma 1. Esquilino, Monte Sacro e Canova. Da oggi i cittadini della Asl Roma 1 potranno contare su tre nuove Case della Comunità, che si aggiungono alle sei già aperte. Le tre strutture che riaprono i battenti sono state ripensate nell’organizzazione dei servizi, migliorate nel comfort e nella sicurezza e potenziate con nuove strumentazioni. Il taglio del nastro da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme al direttore generale dell’Asl Roma 1 Giuseppe Quintavalle, è avvenuto nel presidio di Monte Sacro, in videocollegamento con le Case di Canova ed Esquilino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

