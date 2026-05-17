È iniziata ieri mattina la XXXVI edizione di “Tre Giorni in Piazza”, un evento molto atteso a Pizzighettone che si svolge nel centro cittadino. Durante i tre giorni, espositori e sponsor hanno registrato un incremento del 30% rispetto all’anno precedente, secondo i dati ufficiali dell’organizzazione. La manifestazione coinvolge numerose attività commerciali e culturali, attirando visitatori da diverse zone. La cerimonia di apertura ha visto il tradizionale taglio del nastro, segnando l’inizio di questa edizione.

Taglio del nastro ieri mattina per la XXXVI edizione della “Tre Giorni in Piazza“, uno degli appuntamenti clou della primavera pizzighettonese. Il presidente di Pizzighettone Fiere dell’Adda, Carlo Pedrazzini, affiancato dai consiglieri Daniele Fellegara e Daniela Castelli, e il sindaco Luca Moggi hanno aperto la manifestazione caratterizzata come sempre da eventi, mercatini, spettacoli, cultura e intrattenimento. Carlo Pedrazzini nel suo intervento ha ringraziato le realtà coinvolte: sponsor, associazioni, volontari, attività commerciali e gruppi che collaborano ogni anno alla buona riuscita dell’evento. Il presidente di Pfa ha inoltre sottolineato la crescita della manifestazione, che quest’anno registra circa il 30% in più tra espositori e sponsor rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre giorni in piazza. Espositori e sponsor aumentati del 30%

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