Colombe solidali e mezzi dei pompieri in piazza Duomo | tre giorni con i vigili del fuoco a Como

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, piazza Duomo a Como ospiterà un evento organizzato dall’associazione Vigili del Fuoco Como APS e dal Moto Club Vigili del Fuoco Como. L’iniziativa si svolgerà ogni giorno dalle 10 alle 18 e sarà aperta a tutti i cittadini. Durante i tre giorni, saranno presenti mezzi dei vigili del fuoco e colombe solidali.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Tre giorni in piazza Duomo a Como tra solidarietà, passione e spirito di servizio. L’associazione Vigili del Fuoco Como APS, insieme al Moto Club Vigili del Fuoco Como, sarà presente da venerdì 27 a domenica 29 marzo, dalle ore 10 alle 18, con un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza. Durante le giornate di venerdì e sabato sarà possibile sostenere concretamente le attività dell’associazione acquistando le colombe solidali dei vigili del fuoco, un’iniziativa pensata per raccogliere fondi a favore dei progetti sociali sul territorio. Un gesto semplice che permette di contribuire alle attività portate avanti dai volontari, da sempre impegnati anche fuori dagli interventi operativi. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Colombe solidali e mezzi dei pompieri in piazza Duomo: tre giorni con i vigili del fuoco a Como Articoli correlati Befana dei vigili del fuoco, centinaia di bambini in piazza Grande: doni e dolciumi regalati dopo la discesa dal campanile del duomo. FOTOHanno sfidato il freddo per accaparrarsi posti in prima fila e non mancare al tradizionale appuntamento con la Befana dei vigili del fuoco. Una raccolta di contenuti su Colombe solidali Pasqua solidale a Meldola: uova e colombe per sostenere l’HospiceMeldola rinnova il suo impegno solidale in vista delle festività pasquali, sostenendo la raccolta fondi promossa dall’Associazione Onlus Amici dell’Hospice di Forlì. Un’iniziativa che unisce ... forli24ore.it Avis, dove e quando comprare le colombe solidali a SoaveAnche per il 2026, l’Avis Comunale di Soave rinnova la sua missione proponendo le Colombe solidali Adoces Donatori Cellule Staminali ... veronaoggi.it