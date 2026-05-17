Nel tardo pomeriggio, tre detenuti evadono dalla prigione e si dirigono verso il centro di Monza. Arrivati nel Municipio, entrano negli uffici e prendono alcuni dipendenti come ostaggi, minacciando di colpirli. La scena si svolge sotto gli occhi dei negoziatori e delle forze dell’ordine. Successivamente si scopre che si trattava di un’esercitazione organizzata per testare le capacità di gestione delle crisi. La simulazione si conclude senza incidenti e senza danni ai partecipanti.

Tre detenuti evadono di prigione nel tardo pomeriggio. Arrivano nel cuore di Monza, braccati entrano in Municipio, prendono in ostaggio alcuni dipendenti comunali, minacciano di ucciderli. Comincia una lunga trattativa. Entrano in gioco i negoziatori della polizia. Scene di grande tensione e un imponente dispiegamento di mezzi della Questura di polizia di Monza e della Brianza venerdì in città. Ma tutto è finito bene. Si trattava solo di una maxi esercitazione. A Palazzo comunale di Monza in piazza Trento e Trieste la Questura aveva organizzato un’esercitazione dedicata alla struttura provinciale di negoziazione della polizia. Un dispositivo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre evasi prendono ostaggi in Municipio. Ma era solo un’esercitazione coi negoziatori

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