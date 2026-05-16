Monza dipendenti comunali presi in ostaggio in municipio da 3 detenuti evasi | la maxi-esercitazione della Polizia

Tre detenuti evasi nel tardo pomeriggio dalla casa circondariale sono arrivati nel centro di Monza, dove si sono introdotti nel municipio. Raggiunto il secondo piano, quello della Sala Giunta, hanno preso alcuni dipendenti comunali in ostaggio, minacciandoli di morte. La polizia ha organizzato una maxi-esercitazione per gestire la situazione, che si è protratta per diverse ore. Le forze dell'ordine hanno circondato l’edificio e negoziato con i sospetti, senza che si registrassero feriti o ulteriori sviluppi.

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Monza – Tre carcerati evadono dalla casa circondariale nel tardo pomeriggio. Sfuggono all'inseguimento; arrivano nel cuore di Monza, braccati entrano in municipio, raggiungono il secondo piano, quello della Sala Giunta, prendono in ostaggio alcuni dipendenti comunali, minacciano di ucciderli. Comincia una lunga, estenuante trattativa. Entrano in gioco i negoziatori della polizia. Monza, maxi-esercitazione in municipio: la Polizia porta in salvo uno degli ostaggi (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Scene di grande tensione e un imponente dispiegamento di mezzi della Questura di polizia di Monza e della Brianza ieri in città. Ma tutto è finito bene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, dipendenti comunali presi in ostaggio in municipio da 3 detenuti evasi: la maxi-esercitazione della Polizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maxi esercitazione internazionale dei vigili del fuoco: squadre da tutta Italia a Pisa per la certificazione OnuLa provincia di Pisa si trasforma per una settimana nel centro nevralgico del soccorso d’eccellenza. Monza 2027: campo largo per le comunali? Con i 5 Stelle non è scontatoL’ingresso del Movimento 5 Stelle nella coalizione che il prossimo anno sosterrà Paolo Pilotto ... msn.com Monza premia i cacciatori di evasori: un tesoretto per i dipendenti più efficienti anti furbettiMonza – Il Comune stringe le maglie contro l’evasione fiscale e mette sul tavolo risorse concrete. Con una determina di giunta approvata da poco, l’amministrazione ha istituito un fondo da 100mila ... ilgiorno.it