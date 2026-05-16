Monza ostaggi e negoziatori in Comune e allerta massima ma era solo una simulazione

Il centro di Monza è stato teatro di un'operazione di emergenza nel pomeriggio del 15 maggio, con l’intera zona delimitata da barriere e le sirene che hanno riempito le strade. All’interno del municipio si sono svolte trattative con persone ritenute sequestratrici, mentre forze dell’ordine hanno gestito la situazione con negoziatori specializzati. La scena, che ha coinvolto anche ostaggi, si è conclusa senza incidenti, ma l’evento è stato comunicato come una simulazione e non una reale minaccia.

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