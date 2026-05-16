Monza ostaggi e negoziatori in Comune e allerta massima ma era solo una simulazione
Il centro di Monza è stato teatro di un'operazione di emergenza nel pomeriggio del 15 maggio, con l’intera zona delimitata da barriere e le sirene che hanno riempito le strade. All’interno del municipio si sono svolte trattative con persone ritenute sequestratrici, mentre forze dell’ordine hanno gestito la situazione con negoziatori specializzati. La scena, che ha coinvolto anche ostaggi, si è conclusa senza incidenti, ma l’evento è stato comunicato come una simulazione e non una reale minaccia.
L'area blindata, le siriene spiegate, e le trattative con i sequestratori all'interno del Comune. Nella giornata del 15 maggio il centro di Monza si è trasformato in uno scenario di massima emergenza. All'interno del municipio Piazza Trento e Trieste, la questura di Monza e della Brianza ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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