Incendio a Gioia Tauro due auto danneggiate dalle fiamme | indagini in corso

Nella notte a Gioia Tauro si è verificato un incendio che ha interessato due veicoli, provocandone il danneggiamento. Le forze dell'ordine stanno conducendo verifiche sulla natura dell’incendio e stanno raccogliendo elementi utili per le indagini. La Procura della Repubblica di Palmi ha avviato un procedimento per approfondire quanto accaduto.

Due auto sono state seriamente danneggiate la scorsa notte a Gioia Tauro da un incendio, sulla cui natura sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale compagnia, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi. Le fiamme, come riporta l'Agi, si sono sviluppate. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Atripalda, auto in fiamme nella notte: indagini in corso sulle cause dell'incendio Incendio a Torino Parella: due auto parcheggiate restano distrutte dalle fiammeDue auto parcheggiate, una Bmw X4 e una Volkswagen Golf, sono rimaste distrutte da un incendio divampato nella serata di sabato 7 marzo 2026 nel... Tutti gli aggiornamenti su Gioia Tauro Temi più discussi: Paura nella notte a Gioia Tauro, incendio distrugge due auto: sul posto vigili del fuoco e carabinieri · LaC News24; Due auto in fiamme nella notte a Gioia Tauro: indagini in corso; Ispezione Gdf nel porto di Gioia Tauro su container sospetti per Israele; Incidente tra Palmi e Gioia Tauro sull’A2: coinvolto un mezzo pesante, traffico in tilt. Appicca incendio, arrestato 72enne a Gioia TauroLa Polizia di Stato ha arrestato a Gioia Tauro un uomo di 72 anni sorpreso mentre, nei pressi del lungomare, era intento ad appiccare e ad alimentare un incendio. Giunto sul posto, il personale del ... ansa.it Gioia Tauro, uomo appicca incendio dentro al ComunePer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Due auto in fiamme nella notte a Gioia Tauro. Danni gravissimi nonostante l'intervento rapido dei vigili del fuoco. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/03/due-auto-in-fiamme-nella-notte-a-gioia-tauro-ea484a1e-0e3a-431d-a4e2-36cc844db170.html - facebook.com facebook