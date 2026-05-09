Auto fatte a pezzi a due passi dal Canale Agnena | FOTO

Nelle campagne di Mondragone, in località Pineta Nuova, sono stati trovati numerosi pezzi di automobili abbandonati, tra cui sportelli, sedili, telai, fari e parti di cofano. Il ritrovamento è avvenuto a breve distanza dal Canale Agnena, e le autorità stanno indagando sulle circostanze dello smaltimento. La scoperta ha attirato l’attenzione di chi si occupa di gestione dei rifiuti e di sicurezza ambientale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui