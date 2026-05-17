Durante una trasmissione televisiva, il direttore de Il Fatto Quotidiano ha commentato le recenti dichiarazioni di un politico, accusandolo di chiedere conferme alla leader di un altro partito. La discussione si è incentrata su uno scambio avvenuto in Senato, riguardante la creazione di una cabina di regia, e il commento si è concentrato sulla percezione di instabilità politica di quel politico, che viene descritto come qualcuno che cerca continuamente una collocazione. La conversazione ha coinvolto anche il conduttore e si è svolta nel contesto di un talk televisivo.

“Sono anni che Calenda s’offre, con l’apostrofo, e sta cercando casa”. Così il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, commentando lo scambio tra Calenda e Meloni in Senato sulla formazione di una cabina di regia. “‘Poveretto, come soffre’ si diceva una volta, ma sempre con l’apostrofo – ha continuato Travaglio -. Ed era tutto contento perché la Meloni gli ha fatto i complimenti. Io quando vedo un leader o presunto tale che che è talmente insicuro della sua leadership da chiedere a qualcun altro di dirgli che è un leader vuol dire che è malmesso. Se sei sicuro della tua leadership, non chiedi conferme al presidente del Consiglio, soprattutto se ti dichiari all’opposizione, anche se poi raramente lo sei” – ha concluso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Sono anni che Calenda s’offre, con l’apostrofo. Se fosse sicuro della sua leadership non chiederebbe conferme alla Meloni”

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