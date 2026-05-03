Durante una trasmissione sul canale Nove, un commentatore ha affermato che il governo attuale, guidato dalla presidente del consiglio, mira a mantenere la stabilità, anche se i fondi disponibili sono esauriti. Ha inoltre criticato le passate gestioni del precedente governo e del piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenendo che siano stati sprecati. Si è anche discusso sulla possibile decisione della leader di non anticipare le elezioni e di proseguire fino alla fine della legislatura.

“ Non sappiamo ancora se Meloni vorrà riallineare le elezioni a primavera, e quindi rinunciare a sei mesi di legislatura, o se invece vorrà arrivare fino all’ultimo giorno che le spetta. Non ci sono soldi per fare cose eclatanti. Il PNRR è finito: lo hanno dilapidato loro e Draghi “. Queste le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite ad Accordi & Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove. “Secondo me, non ha senso continuare a ripetere: ‘Siamo il secondo governo più longevo’ e poi magari ‘Saremo il primo governo più longevo’- ha aggiunto – Poi la gente ti chiede: ‘E che ne hai fatto di quella longevità? Hai vissuto così tanto per fare così poco?'”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Meloni punta alla longevità del governo, ma non ci sono più soldi. Lei e Draghi hanno dilapidato il PNRR”

Referendum, Travaglio sul Nove: Se vince il no Governo non cadrà, ma Meloni sarà indebolita

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