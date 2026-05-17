Durante la trasmissione serale, il direttore de Il Fatto Quotidiano ha commentato la possibilità che la sinistra possa riaccogliere un esponente politico di recente uscita, paragonandolo a uno scorpione che offre il suo veleno. Ha suggerito che chi desidera riaccoglierlo potrebbe rischiare di essere nuovamente tradito, utilizzando un’immagine forte per descrivere la relazione tra i due. La discussione si è svolta nel contesto del talk show condotto da Luca Sommi, trasmesso ogni sabato sera sul canale Nove.

“Se ci tengono a farsi fregare un’altra volta se lo ripiglino”. Queste le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove. “Il problema di Renzi – ha spiegato – è che è come lo scorpione con la rana, non è neanche colpa sua è fatto così. Appena te lo metti in spalla quello ti punge e poi ti dice ‘ma non è colpa mia, è la mia natura, io sono fatto così. La sua urgenza in questo momento non è buttar giù la Meloni – ha continuato Travaglio – ma tornare in Parlamento con la sua compagnia di giro. Poi ritornerà a fare il guastatore per aprire la nuova fase non appena il centrosinistra avesse mai vinto, in modo da fare quello che ha sempre fatto in vita sua: distruggere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Se la sinistra deve riprendersi Renzi? Lui è come lo scorpione con la rana, auguri a chi vuole ricevere il suo bacio della morte”

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Il momento Travaglio sullo scontro Corona - Mediaset | Accordi e Disaccordi

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