Trattore si ribalta a Pignataro Interamna | paura per un agricoltore

Nel primo pomeriggio a Pignataro Interamna, un trattore si è ribaltato in via Felci, vicino alle case Ater. L’incidente ha destato preoccupazione tra gli abitanti della zona e ha coinvolto un agricoltore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono state rese note le condizioni dell’uomo. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di recupero e di sicurezza.

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio a Pignataro Interamna, dove si è verificato un incidente agricolo in via Felci, nei pressi delle case Ater. Il conducente di un trattore, impegnato in lavori di pulizia di un appezzamento di terreno, si è ribaltato per ragioni ancora da chiarire.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente in campagna, il trattore si ribalta: muore un agricoltore Il trattore si ribalta, giovane agricoltore ferito nell'abitacoloL’allarme è scattato poco prima delle 18 di ieri, sabato 11 aprile, quando a San Martino, frazione della località altoatesina di Sarentino, un...