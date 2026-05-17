Trasporti lunedì nero per bus e corriere | sciopero di 24 ore in tutta la Romagna
Lunedì 18 maggio si svolgerà uno sciopero di 24 ore che interesserà l’intera regione Romagna, coinvolgendo autobus e servizi di corriere. L’astensione dal lavoro è stata indetta dall’organizzazione sindacale Usb lavoro orivato. La manifestazione avrà ripercussioni sulla circolazione dei mezzi pubblici e potrebbe causare disagi ai pendolari e alle persone che devono spostarsi durante la giornata. Le autorità hanno comunicato le eventuali alternative e modalità di gestione delle situazioni di emergenza.
Lunedì 18 maggio è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dall’organizzazione sindacale Usb lavoro orivato. Start Romagna avvisa che, quindi, potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale. Nel bacino dei Forlì-Cesena dalle 5.30 alle 8.30 e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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