Trasporti lunedì nero per bus e corriere | sciopero di 24 ore in tutta la Romagna

Lunedì 18 maggio si svolgerà uno sciopero di 24 ore che interesserà l’intera regione Romagna, coinvolgendo autobus e servizi di corriere. L’astensione dal lavoro è stata indetta dall’organizzazione sindacale Usb lavoro orivato. La manifestazione avrà ripercussioni sulla circolazione dei mezzi pubblici e potrebbe causare disagi ai pendolari e alle persone che devono spostarsi durante la giornata. Le autorità hanno comunicato le eventuali alternative e modalità di gestione delle situazioni di emergenza.

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