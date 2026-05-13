Sciopero dei trasporti | a rischio i bus venerdì 15 i treni lunedì 18

Venerdì 15 maggio e lunedì 18 maggio sono previsti scioperi dei trasporti che potrebbero causare disagi ai pendolari della provincia di Padova. Durante queste date, si aspettano sospensioni o riduzioni dei servizi di autobus e treni. Le organizzazioni sindacali hanno proclamato le agitazioni, che coinvolgono diverse compagnie di trasporto pubblico. Le autorità consigliano agli utenti di verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Venerdì 15 maggio e lunedì 18 maggio si preannunciano giornate difficili per i pendolari della provincia di Padova. Nei prossimi giorni, infatti, sono previsti due scioperi che coinvolgeranno sia il trasporto pubblico locale sia il traffico ferroviario, con possibili disagi per chi si sposta.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Milano sciopero dei trasporti.... annunci martellanti giorni precedenti per servizio ridotto e poi..... la metro passava ogni 4 minuti !!! noi avremmo baciato come Colombo!!! x.com

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