Venerdì 24 aprile è stato annunciato uno sciopero che coinvolgerà i mezzi pubblici di trasporto nelle città di Milano, Monza e Como. La protesta potrebbe influenzare il servizio di metro e autobus, con possibili interruzioni o riduzioni delle corse. Sono state comunicate le fasce di garanzia per limitare i disagi, ma non è garantito un servizio completo durante l’intera giornata.

Venerdì 24 aprile è stato proclamato un altro sciopero dei mezzi pubblici di trasporto. Le città principalmente interessate saranno Milano, Monza e Como. A incrociare le braccia per 8 ore sarà il personale delle linee Atm, nell’ambito di un’agitazione promossa dal sindacato Confial Trasporti. La notizia è comparsa anche sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I disagi per viaggiatori e pendolari potrebbero rivelarsi particolarmente intensi, considerato che la mobilitazione cade proprio nel mezzo della frequentatissima Design Week e del Salone del Mobile di Milano. Quali mezzi sono coinvolti nello sciopero del 24 aprile.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero trasporti del 24 aprile, a rischio metro e bus: orari e fasce di garanzia

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