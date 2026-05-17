Trasformiamo gli immobili comunali in case per gli anziani | la proposta di Luisa Ciambella
Un progetto prevede di riqualificare immobili comunali a Viterbo trasformandoli in abitazioni per persone anziane. La proposta mira a creare un sistema di cohousing dedicato ai cittadini più anziani, utilizzando edifici di proprietà pubblica. L’obiettivo è recuperare strutture dismesse o inutilizzate, adattandole alle nuove esigenze di alloggio. La proposta è stata avanzata da una rappresentante del consiglio comunale, che ha illustrato l’intenzione di valorizzare il patrimonio pubblico attraverso questa iniziativa.
“Avviare a Viterbo un progetto di cohousing per anziani attraverso il recupero e la valorizzazione di immobili pubblici”. La proposta avanzata da Luisa Ciambella, capogruppo di “Per il Bene Comune”, per offrire una risposta concreta alle nuove esigenze sociali legate all’invecchiamento della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Got a Spare Bedroom The Council Wants £1,000. (The Empty Room Tax)
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