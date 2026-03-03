Case di riposo in Valle non c’è più spazio per gli anziani ricoverati

In Valle, le case di riposo non riescono più ad accogliere tutti gli anziani ricoverati, creando criticità nel servizio. Il Partito Democratico propone una riforma organica e una pianificazione a lungo termine per le Residenze sanitarie assistenziali lombarde. La proposta ha ottenuto il sostegno del segretario provinciale Dem, che sottolinea come la montagna non possa essere considerata un’area svantaggiata nel sistema di assistenza.

Sondrio – Riforma organica e programmazione per il futuro delle Rsa Lombarde. È questa la proposta del Partito Democratico che trova sostegno anche in provincia di Sondrio perché come dice il segretario provinciale Dem Michele Iannotti “la montagna non può essere l’anello debole del sistema”. Il gruppo lombardo del PD ha presentato nei giorni scorsi in Consiglio regionale una mozione, primo firmatario il consigliere regionale Davide Casati, per una revisione strutturale e gestionale del sistema delle Residenze sanitarie assistenziali in Lombardia. SONDRIO MICHELE IANNOTTI - FOTO(ANSAANP) La proposta. La proposta nasce dalla consapevolezza che l’invecchiamento della popolazione e la crescente complessità clinica degli ospiti richiedono un adeguamento urgente del modello organizzativo e finanziario delle Rsa lombarde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

