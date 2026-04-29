Case popolari | altri 100mila euro Risorse per gli immobili in via Olmi

Sono stati stanziati altri 100.000 euro per gli interventi sugli immobili situati in via degli Olmi, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle abitazioni destinate all’emergenza abitativa. Questa somma si aggiunge alle risorse già previste per i lavori di manutenzione e ristrutturazione delle case popolari nella zona. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti in un aggiornamento ufficiale.

Arrivano altri 100mila euro per gli interventi alle case per emergenza abitativa in via degli Olmi. Con la variazione di bilancio approvata nell’ultimo consiglio comunale sono stati stanziati ulteriori 100mila euro destinati a lavori su ingressi e infissi; a queste risorse si aggiungono i lavori, già programmati, che partiranno il 18 maggio per un importo di circa 300mila euro. Gli interventi riguarderanno il rifacimento delle coperture dei tetti delle case per emergenza abitativa di via degli Olmi da tempo interessate da infiltrazioni e criticità strutturali, e la sostituzione di finestre e portoncini negli alloggi di via dell’Acqua. Sul...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case popolari: altri 100mila euro. Risorse per gli immobili in via Olmi Notizie correlate Ex mattatoio, nuove risorse per le case popolariSarà rimodulato il finanziamento per consentire il completamento dell’intervento all’ex mattatoio di Massa. 750mila euro: case popolari e anagrafe accessibili a tuttiIl bilancio comunale di Catanzaro ha appena varato una svolta concreta per il territorio, trasformando 750. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Case popolari: altri 100mila euro. Risorse per gli immobili in via Olmi; Governo, ora le norme su occupazione e casa. Resta l’urgenza energia; Case popolari a Napoli, 9mila nuove domande per l'alloggio nel 2026. Ma bloccate centinaia di volture; Case per emergenza abitativa al Forte, prosegue il piano di riqualificazione. Stanziati altri fondi per via degli Olmi. Case popolari con spese deluxe. Il caso si allarga, bufera sul ComuneDa Roma Nord fino al Nuovo Salario e Prati Fiscali. Il paradosso delle case «popolari» di lusso si allarga ad altri quartieri ... iltempo.it Il piano: 100mila case a prezzi calmieratiLa conferenza stampa della premier Giorgia Meloni ha lucidamente delineato le priorità economiche del 2026. A partire dal Piano Casa, sul quale la presidente del Consiglio ha annunciato che per ... ilgiornale.it Pozzuoli News 24. . Pozzuoli, residenti di Monterusciello in protesta davanti al Comune: “Case popolari nel degrado” - facebook.com facebook Case “popolari” con spese da 300, 400, fino a 500 euro al mese Altro che emergenza abitativa: qui si crea un cortocircuito sociale ed economico! L’operazione Enasarco del Comune rischia di trasformarsi in un boomerang: x.com