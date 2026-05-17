Tramvia nuova fase tra via di Villamagna e viale Europa | strade chiuse e deviazioni

Da firenzetoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli prosegue con una nuova fase tra via di Villamagna e viale Europa. La prossima settimana, in via di Villamagna, sono previsti interventi per l’installazione di cavi collegati al nuovo impianto semaforico, situato all’altezza del ponte dedicato alle sorelle Nencioni. Per consentire i lavori, alcune strade saranno chiuse o soggette a deviazioni, influenzando il traffico locale. La circolazione subirà modifiche durante le operazioni di cantiere.

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Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. La prossima settimana sono in programma in via di Villamagna i lavori per i cavi relativi a nuovo impianto semaforico all’altezza del nuovo ponte intitolato alle sorelle Nencioni. Dalle 22 di lunedì 18 alle 6 di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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