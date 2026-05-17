Tramvia nuova fase tra via di Villamagna e viale Europa | strade chiuse e deviazioni

La realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli prosegue con una nuova fase tra via di Villamagna e viale Europa. La prossima settimana, in via di Villamagna, sono previsti interventi per l’installazione di cavi collegati al nuovo impianto semaforico, situato all’altezza del ponte dedicato alle sorelle Nencioni. Per consentire i lavori, alcune strade saranno chiuse o soggette a deviazioni, influenzando il traffico locale. La circolazione subirà modifiche durante le operazioni di cantiere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui