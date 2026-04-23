Firenze fuga di gas in via Villamagna | strade chiuse traffico nel caos

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile, si è verificata una fuga di gas in via Villamagna a Firenze, nei pressi del nuovo ponte che collega Gavinana a Bellariva. La situazione ha portato alla chiusura di alcune strade della zona, causando disagi al traffico cittadino. Le autorità sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. Nessun ferito è stato segnalato.

Firenze, 23 aprile 2026 – Una fuga di gas è avvenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile, nella zona del nuovo ponte che collega Gavinana a Bellariva. La fuga, comunica il Comune di Firenze, è avvenuta in via di Villamagna e la strada è stata temporaneamente chiusa all’altezza di via Baldo Ruffoli per consentire l’intervento di Toscana Energia. Disposta per le 18:30 anche anche la chiusura di via Andriani per effettuare lo svuotamento della conduttura, a cura dei vigili del fuoco, necessario alla riparazione del guasto. Le strade alternative. Per la viabilità alternativa sono state revocate le corsie preferenziali in via Giovanni dalla Bande Nere e via Coluccio Salutati.🔗 Leggi su Lanazione.it

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