Tramvia nuova fase di lavori in Gavinana e viale Europa | come cambia la viabilità
Proseguono i lavori per la realizzazione della linea del tram verso Bagno a Ripoli, con una nuova fase di interventi in Gavinana e viale Europa. La prossima settimana prenderanno il via i getti per la sede tranviaria in via Poggio Bracciolini, un passaggio che precede la posa dei binari. Sono iniziati i lavori preliminari che interessano le aree coinvolte dal cantiere F1, influenzando temporaneamente la viabilità in queste zone.
Procedono i lavori per la realizzazione della linea del tram per Bagno a Ripoli. La prossima settimana inizieranno i getti per la sede tranviaria in via Poggio Bracciolini (cantiere F1), lavorazioni preliminari alla posa dei binari.L’intervento sarà effettuato dal 5 maggio nei giorni di martedì.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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