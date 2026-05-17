Tramortito da una scarica di sassi poi cade nel vuoto per 15 metri

Nella tarda mattinata di domenica 17 maggio, un escursionista impegnato in un'arrampicata sulla parete di Cima alle Coste, nella Valle del, è stato colpito da una scarica di sassi che lo ha fatto cadere nel vuoto per circa 15 metri. L'uomo stava scalando lungo il quarto tiro del Diedro Martini, un itinerario storico della zona, quando è stato investito dai detriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e verificare le condizioni dell'alpinista.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui