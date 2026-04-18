Travolto da una scarica di sassi | muore sul colpo a soli 37 anni

Nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile, si è verificato un incidente mortale nelle montagne della Lombardia. Un uomo di 37 anni è stato travolto da una scarica di sassi e ha perso la vita sul colpo. L’episodio si è verificato in una zona di montagna e sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non sono riusciti a fare nulla per salvarlo. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagini.

Un altro dramma si è consumato sulle montagne lombarde nella prima mattinata di oggi, sabato 18 aprile. Un uomo di 37 anni è morto durante un’escursione in quota.L’incidente è avvenuto nel territorio di Valbondione, in Val Seriana, a pochi chilometri dai confini della Valcamonica. Secondo le.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Valbondione, alpinista di 37 anni muore travolto da una frana al lago di CocaValbondione (Bergamo), 18 aprile 2026 – Un alpinista di 37 anni è morto travolto da una frana di sassi, questa mattina a Valbondione, in provincia di... Alpinista 37enne muore travolto da una frana di sassi in Valbondione nella Bergamasca: illesi due compagniUn alpinista di 37 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana di sassi a Valbondione (Bergamo). Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Valbondione, alpinista di 37 anni muore travolto da una scarica di sassi; Travolto da una moto e sbalzato per metri: anziano ferito in modo serio; Travolto da un suv, muore in ospedale dopo sei giorni di agonia; Grave incidente nella notte in viale Certosa: uomo travolto da un'auto. Alpinista 37enne muore travolto da una frana di sassi in Valbondione nella Bergamasca: illesi due compagniNel corso della mattinata di oggi, sabato 18 aprile, un alpinista di 37 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una frana di sassi a Valbondione, in provincia di Bergamo. L'incidente si è ... fanpage.it Alpinista muore travolto da una frana di sassi, illesi due compagniUn alpinista di 37 anni è morto travolto da una frana di sassi, questa mattina a Valbondione, in provincia di Bergamo. (ANSA) ... ansa.it #incidente sul #lavoro uomo travolto da un macchinario in un #cantiere #IlGiunco - facebook.com facebook Da 3 anni il #Sudan è travolto da una crisi che continua a devastare milioni di vite. Oltre 51mila morti e più di 9 milioni di persone costrette a fuggire. Una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. x.com