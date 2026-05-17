Tragico schianto sulla Cispadana muore 43enne che lavorava nel Veronese

Un incidente mortale è avvenuto sulla strada Cispadana nel Reggiano, provocando la morte di un uomo di 43 anni, residente a Roverbella. La vittima, nota anche nel Veronese per il suo lavoro presso un’azienda di autotrasporto, è deceduta in seguito allo schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi per accertare le cause dello scontro.

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Dramma sulla Cispadana nel Reggiano: ha perso la vita Andrea Cardaioli, 43 anni, residente a Roverbella e conosciuto anche nel Veronese, dove lavorava per un’azienda di autotrasporto. L’uomo, padre di due figli, avrebbe dovuto sposarsi il prossimo 4 luglio a Mozzecane. L’incidente è avvenuto. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Schianto sulla Cispadana: morto centauro 43enne"Abbiamo sentito il rombo della moto, poi un boato infernale, con rottami che volavano dappertutto…". Guastalla, schianto fatale in moto sulla CispadanaGuastalla (Reggio Emilia), 16 maggio 2026 – Uno schianto tremendo, violentissimo, che è costato la vita a un centauro di 43 anni, residente nel... Schianto sulla Cispadana, muore Andrea Cardaioli, 43enne di Roverbella. Doveva sposarsi a luglioROVERBELLA Tragedia della strada quella occorsa nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Cispadana nel territorio comunale di Guastalla. Erano circa le 19 ... vocedimantova.it Guastalla, schianto fatale in moto sulla CispadanaGuastalla (Reggio Emilia), 16 maggio 2026 – Uno schianto tremendo, violentissimo, che è costato la vita a un centauro di 43 anni, residente nel Mantovano, che verso le 19 della serata di sabato 16 mag ... ilrestodelcarlino.it