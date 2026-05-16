Guastalla schianto fatale in moto sulla Cispadana
Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato lungo la strada statale Cispadana, nei pressi di San Martino di Guastalla. Un uomo di 43 anni, residente nel Mantovano, stava percorrendo la carreggiata quando si è verificato uno scontro violento con un altro veicolo o elemento non ancora specificato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, il centauro è deceduto a causa delle ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Guastalla (Reggio Emilia), 16 maggio 2026 – Uno schianto tremendo, violentissimo, che è costato la vita a un centauro di 43 anni, residente nel Mantovano, che verso le 19 della serata di sabato 16 maggio stava transitando sulla Cispadana, all’altezza dell’abitato di San Martino di Guastalla. La sua moto, una Yamaha, si è schiantata contro un’autovettura, all’altezza di una stazione di servizio Cimoil. Per l’uomo in moto non c’è stato nulla da fare nonostante gli immediati soccorsi garantiti dal personale sanitario in transito, con ambulanza e autoinfermieristica, impegnati in un altro servizio. Poi sono arrivati altre ambulanze, l’automedica, i vigili del fuoco, l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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