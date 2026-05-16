Guastalla schianto fatale in moto sulla Cispadana

Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato lungo la strada statale Cispadana, nei pressi di San Martino di Guastalla. Un uomo di 43 anni, residente nel Mantovano, stava percorrendo la carreggiata quando si è verificato uno scontro violento con un altro veicolo o elemento non ancora specificato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, il centauro è deceduto a causa delle ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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