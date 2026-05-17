Schianto sulla Cispadana | morto centauro 43enne
Un incidente grave si è verificato sulla strada Cispadana, coinvolgendo una motocicletta e un altro veicolo. Secondo le testimonianze, si è sentito il rumore della moto prima di un forte impatto che ha provocato un’esplosione di detriti e pezzi di carrozzeria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo il centauro di 43 anni non è riuscito a salvarsi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.
"Abbiamo sentito il rombo della moto, poi un boato infernale, con rottami che volavano dappertutto.". È il racconto dei testimoni, ancora increduli e impauriti, pochi minuti dopo lo scontro tra una moto Yamaha e una autovettura Dr 4.0, avvenuto verso le 19 di ieri sera sulla Cispadana, all’altezza della stazione di servizio Cimoil. Uno schianto che è costato la vita al centauro, Andrea Cardaiola, che abitava a Roverbella di Mantova. Il 4 luglio avrebbe compiuto 44 anni, proprio nel giorno che – come indicano alcuni inviti che aveva con sé sulla moto – aveva fissato le notte, nella chiesa di San Zeno di Mozzecane, nel Veronese. A prestare i primi soccorsi al centauro sono stati gli equipaggi di un’ambulanza e dell’autoinfermieristica che erano in transito per un altro servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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