Schianto sulla Cispadana | morto centauro 43enne

Un incidente grave si è verificato sulla strada Cispadana, coinvolgendo una motocicletta e un altro veicolo. Secondo le testimonianze, si è sentito il rumore della moto prima di un forte impatto che ha provocato un’esplosione di detriti e pezzi di carrozzeria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo il centauro di 43 anni non è riuscito a salvarsi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"Abbiamo sentito il rombo della moto, poi un boato infernale, con rottami che volavano dappertutto.". È il racconto dei testimoni, ancora increduli e impauriti, pochi minuti dopo lo scontro tra una moto Yamaha e una autovettura Dr 4.0, avvenuto verso le 19 di ieri sera sulla Cispadana, all’altezza della stazione di servizio Cimoil. Uno schianto che è costato la vita al centauro, Andrea Cardaiola, che abitava a Roverbella di Mantova. Il 4 luglio avrebbe compiuto 44 anni, proprio nel giorno che – come indicano alcuni inviti che aveva con sé sulla moto – aveva fissato le notte, nella chiesa di San Zeno di Mozzecane, nel Veronese. A prestare i primi soccorsi al centauro sono stati gli equipaggi di un’ambulanza e dell’autoinfermieristica che erano in transito per un altro servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto sulla Cispadana: morto centauro 43enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Guastalla, schianto fatale in moto sulla CispadanaGuastalla (Reggio Emilia), 16 maggio 2026 – Uno schianto tremendo, violentissimo, che è costato la vita a un centauro di 43 anni, residente nel... Schianto devastante sulla Marecchiese: la moto prende fuoco dopo l'impatto, morto il centauroRimini, 13 marzo 2026 – Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Marecchiese, nel tratto riminese della... Schianto sulla Cispadana: morto centauro 43enneL’impatto con un’auto verso le 19. Andrea Cardaiola risiedeva a Roverbella, nel Mantovano: lascia la moglie e due figli ... msn.com Guastalla, schianto fatale in moto sulla CispadanaGuastalla (Reggio Emilia), 16 maggio 2026 – Uno schianto tremendo, violentissimo, che è costato la vita a un centauro di 43 anni, residente nel Mantovano, che verso le 19 della serata di sabato 16 mag ... ilrestodelcarlino.it