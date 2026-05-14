Codogno incidente tra auto e camion | la vettura esce di strada e si ribalta sul fianco

Un incidente si è verificato oggi nel centro di Codogno, coinvolgendo un'auto e un camion. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura ha urtato il mezzo pesante, ha perso il controllo e si è schiantata contro la recinzione di uno stadio, finendo poi su un lato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Non sono stati ancora forniti dettagli sul numero di feriti o sulle cause dell’incidente.

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Codogno (Lodi), 14 maggio 2026- Urta un camion con l'auto e finisce contro la recinzione dello stadio per poi ribaltarsi. Pauroso incidente, con danni ma, per fortuna, solo un ferito lieve, a Codogno. Alle 10.20 di questa mattina, un uomo di Codogno di 64 anni, ha avuto bisogno di aiuto in via Rosolino Ferrari. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, al vaglio della polizia locale, che ha eseguito i rilievi, il conducente era al volante della sua Fiat Panda e stava arrivando dalla rotonda di viale Volta. Ad un certo punto, in via Ferrari, un camion ribaltabile che era davanti, avrebbe s voltato a destra, verso il parcheggio della piscina. L'uomo al volante della vettura, per cause in corso di accertamento, lo avrebbe sorpassato, urtando leggermente il camion. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Codogno, incidente tra auto e camion: la vettura esce di strada e si ribalta sul fianco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scontro tra due auto in strada Prati, una si ribalta sul fianco [FOTO]L'incidente stradale è avvenuto a Pescara nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, coinvolti nel sinistro un suv della Jeep e una Fiat Panda Un incidente... Leggi anche: Incidente sull'Aurelia: si scontrano due auto, vettura ribaltata sul fianco