Auto esce di strada nella notte a Lazise due feriti in condizioni serie

Nella notte tra il 5 e il 6 aprile si sono verificati due incidenti stradali gravi in provincia di Verona. Nella prima mattinata, intorno all’una, un’auto è uscita di strada a Lazise, provocando il ferimento di due persone in condizioni considerate serie. L’incidente è avvenuto poco prima di un altro sinistro avvenuto a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi.

Grave incidente in Via Fossalta. Due persone trasportate in codice rosso al Polo Confortini dopo una fuoriuscita autonoma Sono stati due gli incidenti stradali seri avvenuti prima dell'alba di oggi, 6 aprile. Dopo quello di Sant'Ambrogio di Valpolicella, un sinistro stradale si è verificato a Lazise intorno all'1.30. Una vettura è finita fuori dalla carreggiata mentre percorreva Via Fossalta. Stando alle prime ricostruzioni, si è trattato di una fuoriuscita autonoma che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli o mezzi in transito. L'allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo dell'evento due ambulanze e un'automedica del 118. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Tragedia all'alba di Pasqua: auto esce di strada, Giulio muore a 33 anniIncidente mortale nel Veronese all’alba di Pasqua: muore 33enne dopo uscita di strada, possibile colpo di sonno. nordest24.it

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Venturina: esce di strada con l'auto e muore sul colpo - Il Giunco x.com