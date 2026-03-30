Un giovane di 22 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri in via della Cinta Esterna. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo ha perso il controllo della moto e si è schiantato a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Sono gravi le condizioni di un 22enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in via della Cinta Esterna ieri, domenica 29 marzo. Secondo quanto ricostruito, il giovane era in sella alla sua moto quando imboccato il ponte Santa Trinita ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs con il medico del 118 che si sono presi cura del 22enne, prima di trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso, dove nel frattempo era stata allertata la shock room. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Si schianta sui motorini in sosta scappando in scooter dalla polizia, poi la fuga a piedi: caos e traffico in tilt in corso Amedeo 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Venezia, perde il controllo della moto e finisce a terra: grave 22enne

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