Incidente a Ottavia | perde il controllo della moto e finisce contro un palo morto 19enne

A Roma, intorno alla mezzanotte, un ragazzo di 19 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un palo. L’incidente si è verificato nella zona di Ottavia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il dramma intorno alla mezzanotte. I rilievi affidati alla polizia locale Incidente mortale a Roma, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un sinistro stradale avvenuto intorno alla mezzanotte. Il dramma si è consumato nella zona Ottavia. Il giovane era alla guida di una moto quando, per motivi che sono in corso di accertamento, all'altezza di viale Giardino di Ottavia ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo. Immediatamente sono scattati i soccorsi da parte del personale del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale del gruppo XIV Monte Mario.