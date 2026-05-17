Traghetto verso Capri | onda violenta rompe i vetri passeggeri salvi

Un traghetto diretto verso Capri ha subito un'onda di forza 4 che ha rotto alcuni vetri a bordo. L'onda, proveniente dal mare, ha causato danni alla struttura del veicolo e ha fatto volare alcuni frammenti di vetro. I passeggeri presenti sono stati messi in sicurezza e non si sono registrati feriti gravi. La compagnia di navigazione ha avviato un'indagine per chiarire l’accaduto e valutare eventuali responsabilità. La situazione è stata gestita prontamente dal personale di bordo.

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? Domande chiave Come ha fatto un'onda di forza 4 a far volare il traghetto?. Cosa è successo esattamente ai vetri nel momento dell'impatto?. Perché la resistenza dei materiali del Vesuvio Jet è ora sotto esame?. Quali controlli tecnici determineranno la sicurezza della flotta dopo l'incidente?.? In Breve Impatto con onda a 5 miglia dal porto di Napoli. Vesuvio jet con 122 passeggeri a bordo senza feriti. Rottura di 4 finestrini e danni a 6 infissi. Trasferimento passeggeri su imbarcazione alternativa dopo rientro in porto. Nel pomeriggio di oggi, un violento impatto con un’onda in condizioni di mare forza 4 ha causato la rottura di quattro finestrini e il danneggiamento di altri sei sul traghetto veloce Vesuvio jet, mentre l’imbarcazione si trovava a circa 5 miglia dal porto di Napoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Traghetto verso Capri: onda violenta rompe i vetri, passeggeri salvi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Mare forza 4, scoppiano finestrini sul traghetto veloce Napoli-Capri(Adnkronos) – Quattro finestrini rotti, altri sei danneggiati, oggi pomeriggio, sul traghetto veloce Vesuvio jet da Napoli a Capri. Leggi anche: Rompe specchietti e vetri delle auto parcheggiate: identificato e denunciato Paura sul traghetto Napoli Capri, onda fa esplodere i finestrini positanonews.it/2026/05/paura-… #Napoli #Capri #traghetto #mare #safety x.com Mare agitato, scoppiano i finestrini dell'aliscafo per CapriMomenti di paura nel pomeriggio a bordo del traghetto veloce Vesuvio Jet in servizio sulla tratta Napoli–Capri, dove una violenta ondata ha provocato il danneggiamento di diversi finestrini mentre l ... ilfattovesuviano.it Incendio su un traghetto al largo di Capri con 155 persone a bordo: nave trainata verso NapoliUn incendio è scoppiato nella sala macchine della nave traghetto Raffaele Rubattino, che si trova attualmente a nord ovest dell'isola di Capri a una quindicina di miglia dal porto di Napoli. La nave ... ilgiornale.it