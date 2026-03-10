Rompe specchietti e vetri delle auto parcheggiate | identificato e denunciato

Lo scorso 14 dicembre, in corso Torino, alcuni passanti hanno osservato un uomo in evidente stato di alterazione mentre rompeva specchietti e vetri di auto parcheggiate. La polizia è intervenuta e lo ha identificato, successivamente denunciato per i danni causati ai veicoli. I danni includevano vetri in frantumi e fiancate ammaccate.

Specchietti rotti, vetri in frantumi, fiancate ammaccate. Lo scorso 14 dicembre alcuni passanti in corso Torino hanno segnalato la presenza di un uomo, in evidente stato di alterazione, che danneggiava le automobili parcheggiate. Le indagini dei carabinieri di Forte San Giuliano hanno portato alla denuncia a piede libero per un iraniano di 39 anni, fermato dai militari nella zona indicata dai testimoni e identificato in caserma.

