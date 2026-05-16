Mare forza 4 scoppiano finestrini sul traghetto veloce Napoli-Capri

Da periodicodaily.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio, un traghetto veloce che collegava Napoli a Capri ha subito danni significativi, con quattro finestrini rotti e altri sei danneggiati. La nave si trovava in navigazione con il mare forza 4, e l’incidente ha provocato danni evidenti alla struttura dei finestrini. Non si segnalano feriti o altre conseguenze, ma il danno ha richiesto interventi di riparazione dopo l’episodio. La compagnia di navigazione ha ancora da fornire dettagli sulle cause dell’accaduto.

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(Adnkronos) – Quattro finestrini rotti, altri sei danneggiati, oggi pomeriggio, sul traghetto veloce Vesuvio jet da Napoli a Capri. L'imbarcazione, quando si trovava a circa 5 miglia dal porto di Napoli, per l'impatto violento di un’onda, ha fatto un 'volo' che ha causato l'esplosione dei finestrini quando il traghetto si è riassestato. A quanto apprende l'Adnkronos, nonostante il mare 'forza 4', però, fortunatamente nessuno dei 122 passeggeri a bordo è rimasto ferito né ha richiesto soccorso sanitario. Il Vesuvio jet è rientrato dunque in porto, dove è attualmente fermo in porto in attesa di accertamenti tecnici, mentre la compagnia ha assicurato ai passeggeri il trasferimento con un altro mezzo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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