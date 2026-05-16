Mare forza 4 scoppiano finestrini sul traghetto veloce Napoli-Capri

Oggi pomeriggio, un traghetto veloce che collegava Napoli a Capri ha subito danni significativi, con quattro finestrini rotti e altri sei danneggiati. La nave si trovava in navigazione con il mare forza 4, e l’incidente ha provocato danni evidenti alla struttura dei finestrini. Non si segnalano feriti o altre conseguenze, ma il danno ha richiesto interventi di riparazione dopo l’episodio. La compagnia di navigazione ha ancora da fornire dettagli sulle cause dell’accaduto.

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