Durante l’interrogatorio davanti ai pubblici ministeri, il 31enne arrestato dopo aver investito diversi passanti nel centro di Modena ha affermato di essere confuso e di non voler rispondere. Queste sono le uniche parole pronunciate dall’uomo, che si trova ora sotto custodia. L’incidente avvenuto nel cuore della città ha causato diverse ferite tra i pedoni coinvolti. Le autorità stanno proseguendo con le indagini per chiarire le cause e le circostanze del fatto.

“ Sono confuso, non rispondo”. Sono queste le uniche parole pronunciate da Salim El Koudri, il 31enne arrestato dopo aver travolto con l’auto diversi passanti nel centro di Modena, durante l’interrogatorio davanti ai pubblici ministeri. Subito dopo, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, scegliendo il silenzio davanti agli investigatori che stanno cercando di ricostruire il movente e la dinamica completa dell’attacco avvenuto in via Emilia Centro. L’uomo, fermato con l’accusa di strage e lesioni aggravate, sarebbe apparso “confuso e frastornato” durante il confronto con i magistrati. Gli inquirenti continuano a scavare nella sua vita privata, nelle sue condizioni psicologiche e nelle ultime settimane trascorse prima dell’investimento che ha sconvolto la città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia Modena, El Koudri ai pm: “Sono confuso, non rispondo”

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