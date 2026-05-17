Tragedia in Carnia | ritrovati i due giovani dispersi in montagna

Due giovani escursionisti sono stati trovati morti in montagna nella zona della Carnia, dopo essere stati dispersi per alcuni giorni. Le ricerche sono state avviate subito dopo la loro scomparsa, coinvolgendo squadre di soccorso con l’ausilio di droni e cani molecolari. La caduta sarebbe avvenuta durante una escursione in un tratto impervio del percorso, ma le cause precise non sono ancora state chiarite. Il ritardo nel ritrovamento delle salme è stato causato da condizioni meteorologiche avverse e dalla difficoltà di accesso alla zona.

? Domande chiave Come hanno causato la caduta i due giovani escursionisti?. Perché il malto ha ritardato il ritrovamento delle salme?. Dove sono stati parcheggiati il camper e la Vespa?. Quali indagini stanno conducendo i carabinieri di Udine?.? In Breve Vespa parcheggiata a Sella Chianzutan ha guidato le ricerche verso i corpi.. Caduta su terreno erboso ripido avvenuta probabilmente l'11 maggio scorso.. Vittime un austriaco di 23 anni e uno statunitense di 24 anni.. Carabinieri di Udine indagano sulla dinamica del tragico incidente in Carnia.. I corpi senza vita di due giovani escursionisti sono stati individuati all’alba di questa domenica 17 maggio lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, nell’area della Sella Chianzutan sopra Verzegnis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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