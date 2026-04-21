Un gruppo di ventotto giovani provenienti da undici regioni diverse ha iniziato un percorso di formazione e progettazione per le zone montane del Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è riqualificare le aree interne, trasformandole in centri di innovazione sociale. Questa iniziativa mira a stimolare nuove idee e progetti che possano favorire lo sviluppo sostenibile e la rinascita di queste zone.

Ventotto giovani provenienti da undici regioni diverse hanno iniziato un percorso di formazione e progettazione volto a rigenerare le zone montane del Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di trasformare le aree interne in centri di innovazione sociale. L’iniziativa, denominata Percorsi Spericolati, si è aperta con una settimana di lavoro sul campo tra l’8 e il 15 marzo 2026 presso la località di Valbruna, in Val Saisera, ponendo le basi per progetti che verranno presentati pubblicamente il prossimo 9 maggio nel comune di Paluzza. Questa quinta edizione del programma non è un evento isolato, ma rappresenta l’evoluzione di una rete che ha già coinvolto circa 150 partecipanti in tutta Italia, creando ponti diretti con 35 realtà tra amministrazioni, imprese e associazioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montagna e innovazione: 28 giovani rilanciano la Carnia

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