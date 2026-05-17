Nella giornata di ieri a Modena si è verificata una grave tragedia in centro, quando un uomo di 31 anni ha investito a tutta velocità diversi passanti con un’auto. Otto persone sono rimaste ferite nell’incidente, di cui tre si trovano ancora in condizioni gravi, mentre altrettante sono state dimesse. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto e sono stati sequestrati i mezzi coinvolti. La zona è stata isolata per consentire i rilievi.

Restano gravi le condizioni di tre degli otto feriti nella tragedia di ieri a Modena dove un 31enne alla guida di un’auto si è lanciato a folle velocità sui passanti nelle vie del centro. Il Capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni stanno per giungere nella città emiliana. Altre tre persone coinvolte sono state invece dimesse. Secondo quanto riferito dalla Usl di Modena, due pazienti ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi in Rianimazione in condizioni definite stabili. La paziente donna di 55 anni presenta diversi traumi: le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e resta il pericolo di vita. L’uomo, anche lui di 55 anni con diversi traumi, è stabile, non più in immediato pericolo di vita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tragedia di Modena, restano gravi tre feriti: altrettanti sono stati dimessi

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