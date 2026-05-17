La presidente del Consiglio ha deciso di annullare la visita programmata a Cipro e di spostarsi invece a Modena in compagnia del presidente della Repubblica. La decisione arriva in un momento in cui le condizioni di quattro persone ferite sono ancora considerate gravi. Fonti di Palazzo Chigi hanno comunicato questa variazione, senza fornire dettagli sui motivi della modifica del viaggio. La visita a Modena si svolge in un contesto di attenzione alle emergenze sul territorio.

A preoccupare sono, in particolare, le condizioni di due turiste, una tedesca e una polacca, per le quali è stato necessario amputare le gambe e che sono ricoverate all’ospedale di Baggiovara, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni sono attesi in mattinata. Gravi anche altri due passanti ricoverati all’ospedale di Bologna. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Meloni annulla visita a Cipro e va a Modena con Mattarella. Restano gravi le condizioni di 4 feriti

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Modena, Meloni annulla la visita a Cipro e sarà dai feriti con Mattarella

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