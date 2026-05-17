Tragedia alle Maldive stasera il rientro a Malpensa degli altri 20 italiani

Da ildifforme.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è verificata alle Maldive, coinvolgendo un gruppo di italiani. Stasera è previsto il rientro a Malpensa di altri venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht “Duke of York”. La notizia arriva dopo che si sono verificati eventi drammatici nelle ultime ore, senza dettagli specifici sulla dinamica. La polizia locale ha avviato le indagini e sta coordinando le operazioni di recupero e assistenza. La situazione rimane sotto osservazione mentre continuano le attività di soccorso.

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Questa sera il rientro a Malpensa dei venti italiani a bordo dello yacht “Duke of York”. Dan Europe invia una squadra di specialisti, mentre emergono nuovi interrogativi sulle cause della tragedia Proseguono con difficoltà e grande apprensione le operazioni di ricerca dei cinque subacquei italiani dispersi al largo dell’isola di Alimathà, alle Maldive, dopo una drammatica immersione costata già la vita a diversi membri della spedizione.Nella serata di oggi è previsto intanto il rientro all’aeroporto di Malpensa dei venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht “Duke of York”, l’imbarcazione coinvolta nella tragedia. Le ricerche entreranno domani in una fase decisiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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