Tragedia alle Maldive stasera il rientro a Malpensa degli altri 20 italiani

Una tragedia si è verificata alle Maldive, coinvolgendo un gruppo di italiani. Stasera è previsto il rientro a Malpensa di altri venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht “Duke of York”. La notizia arriva dopo che si sono verificati eventi drammatici nelle ultime ore, senza dettagli specifici sulla dinamica. La polizia locale ha avviato le indagini e sta coordinando le operazioni di recupero e assistenza. La situazione rimane sotto osservazione mentre continuano le attività di soccorso.

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