Tragedia alle Maldive | riprendono le ricerche dei sub dispersi rientrano stasera i 20 italiani

Alle Maldive, nelle acque dell’atollo di Vaavu, continuano le ricerche dei due sub italiani dispersi dopo un’immersione al largo dell’isola di Alimathà. Le operazioni di ricerca sono in corso da ieri e coinvolgono squadre di soccorso locali e internazionali. Nel frattempo, sono previsti per questa sera il rientro in Italia di 20 cittadini italiani coinvolti in altra attività locale, mentre proseguono le verifiche sulla sorte dei sub dispersi.

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