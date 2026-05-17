Tragedia alle Maldive | riprendono le ricerche dei sub dispersi rientrano stasera i 20 italiani
Alle Maldive, nelle acque dell’atollo di Vaavu, continuano le ricerche dei due sub italiani dispersi dopo un’immersione al largo dell’isola di Alimathà. Le operazioni di ricerca sono in corso da ieri e coinvolgono squadre di soccorso locali e internazionali. Nel frattempo, sono previsti per questa sera il rientro in Italia di 20 cittadini italiani coinvolti in altra attività locale, mentre proseguono le verifiche sulla sorte dei sub dispersi.
Proseguono nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, le operazioni di ricerca dei subacquei italiani dispersi dopo l’immersione avvenuta al largo dell’isola di Alimathà. Dopo la sospensione di ieri, la missione è stata riattivata con il supporto di squadre internazionali specializzate, mentre i 20 italiani che si trovavano a bordo del Duke of York insieme ai cinque sub dispersi sono ripartiti da Malè e, secondo quanto si apprende, faranno rientro in Italia nella serata di oggi all'aeroporto di Malpensa. Sul posto è arrivata una squadra di tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe, esperti in operazioni di recupero in ambienti estremi, che nelle prossime ore si immergeranno nell’area delle ricerche. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Tragedia Maldive, media: Morto sub impegnato in ricerche corpi italiani
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