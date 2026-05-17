Tragedia alle Maldive | riprendono le ricerche dei sub dispersi rientrano in Italia i 20 connazionali salvati

Alle Maldive, nelle acque dell’atollo di Vaavu, continuano le operazioni di ricerca per recuperare i subacquei italiani dispersi dopo un’immersione vicino all’isola di Alimathà. Nel frattempo, venti connazionali che erano stati tratti in salvo sono rientrati in Italia. Le autorità locali e i soccorritori internazionali stanno coordinando le operazioni per trovare i dispersi, mentre le squadre di soccorso lavorano nelle acque profonde per individuare eventuali tracce dei sub scomparsi.

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Proseguono nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, le operazioni di ricerca dei subacquei italiani dispersi dopo l’immersione avvenuta al largo dell’isola di Alimathà. Dopo la sospensione di ieri, la missione è stata riattivata con il supporto di squadre internazionali specializzate, mentre i 20 italiani che si trovavano a bordo del Duke of York insieme ai cinque sub dispersi sono ripartiti da Malè e, secondo quanto si apprende, faranno rientro in Italia nella serata di oggi all'aeroporto di Malpensa. Sul posto è arrivata una squadra di tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe, esperti in operazioni di recupero in ambienti estremi, che nelle prossime ore si immergeranno nell’area delle ricerche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia alle Maldive: riprendono le ricerche dei sub dispersi, rientrano in Italia i 20 connazionali salvati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tragedia Maldive, media: Morto sub impegnato in ricerche corpi italiani Sullo stesso argomento Tragedia alle Maldive, riprendono le ricerche dei quattro sub italiani dispersi nella grottaABBONATI A DAYITALIANEWS Recuperato il corpo dell’istruttore Gianluca Benedetti Dovrebbero riprendere oggi le operazioni di ricerca nei fondali... Tragedia alle Maldive: muore un sub impegnato nelle ricerche dei quattro italiani dispersiABBONATI A DAYITALIANEWS Un sommozzatore delle forze armate delle Maldive è morto durante un’operazione di ricerca dei quattro sub italiani scomparsi... Maldive, riprendono le ricerche dei corpi dei sub dispersi: Non li lasceremo in balia degli squaliIn Italia il dolore di famiglie e amici: fiori degli studenti davanti allo studio di Monica Montefalcone all’università di Genova ... unionesarda.it Tragedia alle Maldive: riprendono le ricerche dei sommozzatoriTragedia alle Maldive: riprendono le ricerche dei cinque italiani morti giovedì in una grotta durante un'immersione. mam-e.it