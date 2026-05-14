I 5 italiani morti alle Maldive l’immersione a 60 metri L’allarme meteo sull’atollo e il timore di altre vittime | l’ipotesi del guasto alle bombole

Cinque italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive, dove si trovavano a circa 60 metri di profondità. Un allarme meteo ha portato a sospettare possibili problemi legati alle condizioni atmosferiche sull’atollo. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sull’ipotesi di un guasto alle bombole di ossigeno utilizzate durante l’attività subacquea. Si attendono aggiornamenti sulle eventuali implicazioni per altri subacquei presenti nella zona.

Si temono altre vittime nella tragedia alle Maldive, dove cinque italiani sono morti durante un’immersione nel Paese tropicale nell’Oceano Indiano. Nella zona in cui è avvenuto l’incidente, l’atollo di Vaavu, le condizioni meteorologiche erano avverse, come ha spiegato la polizia locale, secondo cui questo sarebbe stato il più grave incidente mai avvenuto nel Paese. Le autorità avevano diramato un allarme giallo per imbarcazioni passeggeri e pescatori. I sub potrebbero essere stati colti di sorpresa dalle correnti, mentre gli esperti non escludono che tra le ipotesi della morte possa esserci stato anche un problema con il miscelatore delle bombole. 🔗 Leggi su Open.online

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