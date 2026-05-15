Strage dei sub italiani alle Maldive | l' immersione a 50 metri i dubbi su bombole e meteo Cosa sappiamo della crociera scientifica finita in tragedia

Cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione nelle grotte dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, raggiungendo i 50 metri di profondità. La crociera scientifica a bordo della nave si è conclusa con questa tragedia dopo che i sommozzatori non sono più tornati in superficie. I dubbi riguardano l’utilizzo delle bombole e le condizioni meteorologiche del giorno, mentre le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra gli operatori del settore subacqueo.

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