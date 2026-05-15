Strage dei sub italiani alle Maldive | l' immersione a 50 metri i dubbi su bombole e meteo Cosa sappiamo della crociera scientifica finita in tragedia
Cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione nelle grotte dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, raggiungendo i 50 metri di profondità. La crociera scientifica a bordo della nave si è conclusa con questa tragedia dopo che i sommozzatori non sono più tornati in superficie. I dubbi riguardano l’utilizzo delle bombole e le condizioni meteorologiche del giorno, mentre le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra gli operatori del settore subacqueo.
Le grotte subacquee dell'atollo di Vaavu, alle Maldive, sono diventate una trappola mortale per cinque italiani che non sono più riemersi da un'immersione alla profondità di oltre cinquanta metri. Sono morti così, inghiottiti dal mare, Monica Montefalcone, 51 anni, docente in Ecologia all'ateneo. 🔗 Leggi su Today.it
ULTIM'ORA 5 ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE DURANTE UN'IMMERSIONE SUBACQUEA. È STRAGE
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