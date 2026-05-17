A Zoagli si è verificato un incidente in cui un pedone è stato investito, provocando danni a due veicoli coinvolti. L’impatto ha causato la rottura del vetro di un’auto, mentre il pedone, un uomo di circa cinquant’anni, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Restano da chiarire le modalità dell’incidente e le condizioni di salute dell’uomo, che si trovava sul luogo al momento dell’incidente. La polizia sta svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica.

? Domande chiave Come ha fatto l'impatto a distruggere il vetro di un secondo veicolo?. Quali sono le reali condizioni cliniche del cinquantaseienne trasportato in ospedale?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità legate alla velocità o alla distrazione?. Perché quel tratto di via Aurelia è considerato così pericoloso per i pedoni?.? In Breve Impatto sabato 16 maggio ore 20:30 su via Aurelia a Zoagli. Soccorso immediato tramite automedica Golf 6 del 118 e Croce Bianca Rapallese. Intubazione d'urgenza del cinquantaseienne presso l'ospedale San Martino di Genova. Rilievi dei Carabinieri sulla sicurezza stradale tra traffico e zone residenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Zoagli: pedone investito sfonda il vetro di un’auto

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