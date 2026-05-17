Pedone travolto da un' auto sfonda il parabrezza di un' altra | intubato e portato in ospedale

Da genovatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera sull'Aurelia a Zoagli si è verificato un grave incidente: un pedone di 56 anni, mentre attraversava la strada, è stato investito da un’auto. Dopo l’impatto, l’automobilista coinvolto ha attraversato la carreggiata e ha sfondato il parabrezza di un'altra vettura ferma. Il pedone è stato soccorso e portato in ospedale, dove è stato intubato a causa delle ferite riportate. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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Grave incidente sabato sera, 16 maggio, sull'Aurelia a Zoagli. Un 56enne che stava attraversando la strada è stato investito da una persona alla guida di un'automobile. Un urto violento, tanto che l'uomo è finito contro il parabrezza di un altro veicolo, che si è sfondato. La mappa delle strade. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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