Reggiano | auto in fiamme e pedone investito caos totale

Nel tardo pomeriggio di domenica 8 marzo 2026, nel territorio del Reggiano, un'auto ha preso fuoco e un pedone è stato investito, causando un caos totale. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, mentre le forze dell’ordine hanno bloccato le strade per gestire la situazione e raccogliere le prime testimonianze. La viabilità locale è stata compromessa per diverse ore.

Nel tardo pomeriggio di domenica 8 marzo 2026, il territorio del Reggiano è stato teatro di due eventi traumatici che hanno mobilitato i soccorsi e bloccato la viabilità locale. Un giovane conducente di origine indiana ha subito un grave incidente a Campagnola, dove la sua vettura si è incendiata dopo aver sbandato fuori strada, mentre a Villa Gaida un pedone di cinquantanove anni è stato investito da un’auto con esiti gravi. I vigili del fuoco di Guastalla hanno domato le fiamme che avevano distrutto l’automobile, mentre i sanitari della Croce Rossa hanno curato le lesioni lievi al guidatore, trasferendolo al pronto soccorso di Guastalla. Parallelamente, l’uomo colpito a Villa Gaida è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, lasciando il traffico paralizzato fino al termine delle operazioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

